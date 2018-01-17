Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки - бойцы UFC

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Александра Албу, представляющая Россию в боях смешанных единоборств UFC, дала интервью RT, в котором рассказала о тренировках и тренерской работе, любимых женщинах в ММА, а также о свободе публиковать любые фото в Instagram.

Публикация от Alexandra Albu (@stitchalbu) Фев 11, 2015 at 7:34 PST

"Знаете, никто за меня мои социальные сети не ведет. Поэтому мой Instagram зависит от моего настроения. Я живой человек. Я пощу все, что, как мне кажется, должно быть на мой странице. Не вижу смысла сверяться с чьим-то мнением. Я думаю, что внешняя привлекательность оказывает влияние на женщин-бойцов", — объяснила она.

Публикация от Alexandra Albu (@stitchalbu) Ноя 24, 2017 at 2:26 PST

Публикация от Alexandra Albu (@stitchalbu) Дек 9, 2017 at 12:08 PST

РИА Новости решило вспомнить и других выдающихся женщин-бойцов ММА, за которыми интересно следить в Instagram.

Фелис Херриг

Американка из Иллинойса Фелис Херриг по прозвищу "маленький бульдог" владеет кикбоксингом и тайским боксом. В рейтинге UFC от 2017 года она — девятая в минимальном весе. За свою карьеру в MMA она победила в 14 из 20 матчей.

Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig) Янв 5, 2018 at 5:54 PST

Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig) Янв 2, 2018 at 2:50 PST

Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig) Дек 24, 2017 at 11:03 PST





Публикация от Felice Herrig (@feliceherrig) Дек 4, 2017 at 8:46 PST





Ранда Маркос

Канадка иракского происхождения известна как "тихий шторм". Во время войны в Персидском заливе ее вместе с родными арестовали, однако каким-то чудом им удалось сбежать и сесть на самолет до Канады. Комбинируя борьбу и джиу-джитсу, она победила в семи матчах из 12.

Публикация от Randa "Quiet Storm" Markos (@randamarkos) Ноя 7, 2017 at 8:41 PST

Публикация от Randa "Quiet Storm" Markos (@randamarkos) Дек 30, 2017 at 10:42 PST





Клаудиа Гадела

Бразильянка с черным поясом в бразильском джиу-джитсу — один из сильнейших бойцов UFC в минимальной весовой категории (третье место в рейтинге). Она победила в 15 боях из 18. Родители были против того, чтобы их ребенок занимался таким " неженским" делом, как единоборства, но будущая чемпионка не сдавалась и ходила в зал тайно.

Публикация от ᏟᎶ (@claudiagadelha) Дек 28, 2017 at 6:27 PST

Публикация от ᏟᎶ (@claudiagadelha) Дек 5, 2017 at 9:42 PST

Публикация от ᏟᎶ (@claudiagadelha) Дек 1, 2017 at 7:58 PST

Миша Тейт

Уже завершившая карьеру в UFC американка, победившая в 18 боях из 25, "наказывала" своих оппонентов, переводя бой в партер (ее первая кличка — тейкдаун, вторая — куда более миролюбивая — капкейк). После того, как Тейт объявила об "отставке", многие спортивные журналисты отметили то, насколько выдающуюся карьеру в смешанных единоборствах она построила.

Публикация от Miesha Tate (@mieshatate) Янв 10, 2018 at 4:16 PST

Публикация от Miesha Tate (@mieshatate) Дек 1, 2017 at 3:42 PST

Публикация от Miesha Tate (@mieshatate) Ноя 28, 2017 at 11:19 PST

Публикация от Miesha Tate (@mieshatate) Ноя 23, 2017 at 12:11 PST

Публикация от Miesha Tate (@mieshatate) Ноя 12, 2017 at 12:00 PST

Каролина Ковалькевич

Победившей в 11 боях из 13 "польской принцессе" совсем скоро, по данным СМИ, предстоит бой с другой героиней нашего рейтинга, Фелис Херриг. Пока в рейтинге UFC она ее обходит — занимает четвертую строчку.

Публикация от Karolina Kowalkiewicz (@karolinakowalkiewicz) Янв 6, 2018 at 12:46 PST

Публикация от Karolina Kowalkiewicz (@karolinakowalkiewicz) Ноя 29, 2017 at 7:33 PST

Публикация от Karolina Kowalkiewicz (@karolinakowalkiewicz) Окт 22, 2017 at 7:21 PDT

Карла Эспарза

Эта американка, известная любовью к грэпплингу, была первым чемпионом UFC в минимальном весе (правда, удерживала титул всего 92 дня). Сейчас она занимает шестую строчку. Чемпионкой UFC она стала, сражаясь в спортивном реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Публикация от Carla (@carlaesparza1) Янв 15, 2018 at 8:46 PST

Публикация от Carla (@carlaesparza1) Дек 27, 2017 at 3:11 PST

Публикация от Carla (@carlaesparza1) Дек 8, 2017 at 9:18 PST

Публикация от Carla (@carlaesparza1) Окт 7, 2017 at 9:06 PDT

Валентина Шевченко

Уроженка Киргизии, родившаяся в Бишкеке в украинской семье, а сейчас являющаяся гражданкой еще и Перу, победила в 14 боях из 17 в смешанных единоборствах (и в 56 из 58 в кикбоксинге). Известна своими точными контратаками. Сейчас занимает первую строчку UFC в легчайшем весе.

Публикация от Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Янв 14, 2018 at 10:21 PST

Публикация от Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Дек 21, 2017 at 11:32 PST

Публикация от Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Дек 19, 2017 at 4:17 PST

Lima. Peru. 2013 Публикация от Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Дек 8, 2017 at 4:18 PST

Публикация от Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Дек 6, 2017 at 4:09 PST

Пейдж Ван Зант

Самый молодой боец в нашем списке (в марте ей исполнится 24), американка Ван Зант раньше была моделью для Nike и Columbia Sportswear. Кроме того, она много времени посвящала танцам, однако в итоге жизнь повернулась так, что она начала выступать в MMA. В этом году она дебютировала в наилегчайшем весе, но проиграла, да еще и руку сломала. Впрочем, судя по ее Instagram, она не унывает.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzantufc) Дек 6, 2017 at 2:54 PST





Публикация от Paige VanZant (@paigevanzantufc) Янв 14, 2018 at 9:54 PST



Публикация от Paige VanZant (@paigevanzantufc) Янв 8, 2018 at 11:34 PST

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzantufc) Янв 2, 2018 at 4:45 PST

Анастасия Янькова

Впечатлившаяся в детстве Зеной-королевой воинов чемпионка России по тайскому боксу пока до UFC не добралась, зато дебютировала в 2016 году в Bellator MMA. Кроме того, она входит в многочисленные российские топы самых красивых спортсменок.

Публикация от anastasia_yankova 🐲🐉 (@anastasia_yankova) Янв 16, 2018 at 11:26 PST

🐉🖤🦁 Публикация от anastasia_yankova 🐲🐉 (@anastasia_yankova) Янв 8, 2018 at 11:48 PST

Публикация от anastasia_yankova 🐲🐉 (@anastasia_yankova) Апр 25, 2017 at 6:18 PDT

Публикация от anastasia_yankova 🐲🐉 (@anastasia_yankova) Май 1, 2017 at 7:57 PDT