Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки - бойцы UFC

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Александра Албу, представляющая Россию в боях смешанных единоборств UFC, дала интервью RT, в котором рассказала о тренировках и тренерской работе, любимых женщинах в ММА, а также о свободе публиковать любые фото в Instagram.
"Знаете, никто за меня мои социальные сети не ведет. Поэтому мой Instagram зависит от моего настроения. Я живой человек. Я пощу все, что, как мне кажется, должно быть на мой странице. Не вижу смысла сверяться с чьим-то мнением. Я думаю, что внешняя привлекательность оказывает влияние на женщин-бойцов", — объяснила она.
Всем спокойной ночи 😘и спасибо за поздравления!!! #смешанныеединоборства, #тренировка, #бои, #андрейцарьков, #царьков, #ufc, #москва, #bjj, #reebokrussia, #карамель, #борьба, #бразильскоеджиуджитсу, #тайскийбокс, #бокс, #muaythai, #перово, #grappling, #грэпплинг, #alexandraalbu, #reebokcombat, #наборвгруппы, #ммакёги
РИА Новости решило вспомнить и других выдающихся женщин-бойцов ММА, за которыми интересно следить в Instagram.
Фелис Херриг
Американка из Иллинойса Фелис Херриг по прозвищу "маленький бульдог" владеет кикбоксингом и тайским боксом. В рейтинге UFC от 2017 года она — девятая в минимальном весе. За свою карьеру в MMA она победила в 14 из 20 матчей.
Ранда Маркос
Канадка иракского происхождения известна как "тихий шторм". Во время войны в Персидском заливе ее вместе с родными арестовали, однако каким-то чудом им удалось сбежать и сесть на самолет до Канады. Комбинируя борьбу и джиу-джитсу, она победила в семи матчах из 12.
Клаудиа Гадела
Бразильянка с черным поясом в бразильском джиу-джитсу — один из сильнейших бойцов UFC в минимальной весовой категории (третье место в рейтинге). Она победила в 15 боях из 18. Родители были против того, чтобы их ребенок занимался таким " неженским" делом, как единоборства, но будущая чемпионка не сдавалась и ходила в зал тайно.
Миша Тейт
Уже завершившая карьеру в UFC американка, победившая в 18 боях из 25, "наказывала" своих оппонентов, переводя бой в партер (ее первая кличка — тейкдаун, вторая — куда более миролюбивая — капкейк). После того, как Тейт объявила об "отставке", многие спортивные журналисты отметили то, насколько выдающуюся карьеру в смешанных единоборствах она построила.
Каролина Ковалькевич
Победившей в 11 боях из 13 "польской принцессе" совсем скоро, по данным СМИ, предстоит бой с другой героиней нашего рейтинга, Фелис Херриг. Пока в рейтинге UFC она ее обходит — занимает четвертую строчку.
Карла Эспарза
Эта американка, известная любовью к грэпплингу, была первым чемпионом UFC в минимальном весе (правда, удерживала титул всего 92 дня). Сейчас она занимает шестую строчку. Чемпионкой UFC она стала, сражаясь в спортивном реалити-шоу The Ultimate Fighter.
Валентина Шевченко
Уроженка Киргизии, родившаяся в Бишкеке в украинской семье, а сейчас являющаяся гражданкой еще и Перу, победила в 14 боях из 17 в смешанных единоборствах (и в 56 из 58 в кикбоксинге). Известна своими точными контратаками. Сейчас занимает первую строчку UFC в легчайшем весе.
Пейдж Ван Зант
Самый молодой боец в нашем списке (в марте ей исполнится 24), американка Ван Зант раньше была моделью для Nike и Columbia Sportswear. Кроме того, она много времени посвящала танцам, однако в итоге жизнь повернулась так, что она начала выступать в MMA. В этом году она дебютировала в наилегчайшем весе, но проиграла, да еще и руку сломала. Впрочем, судя по ее Instagram, она не унывает.
Анастасия Янькова
Впечатлившаяся в детстве Зеной-королевой воинов чемпионка России по тайскому боксу пока до UFC не добралась, зато дебютировала в 2016 году в Bellator MMA. Кроме того, она входит в многочисленные российские топы самых красивых спортсменок.