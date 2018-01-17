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Королевы ринга. Самые красивые и грозные девушки - бойцы UFC

16:4817.01.2018
(обновлено: 17:18 17.01.2018)
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© Flickr / MartialArtsNomad.comКлетка для проведения боев MMA. Архивное фотоКлетка для проведения боев MMA. Архивное фото
© Flickr / MartialArtsNomad.com

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Александра Албу, представляющая Россию в боях смешанных единоборств UFC, дала интервью RT, в котором рассказала о тренировках и тренерской работе, любимых женщинах в ММА, а также о свободе публиковать любые фото в Instagram.

"Знаете, никто за меня мои социальные сети не ведет. Поэтому мой Instagram зависит от моего настроения. Я живой человек. Я пощу все, что, как мне кажется, должно быть на мой странице. Не вижу смысла сверяться с чьим-то мнением. Я думаю, что внешняя привлекательность оказывает влияние на женщин-бойцов", — объяснила она.

 

РИА Новости решило вспомнить и других выдающихся женщин-бойцов ММА, за которыми интересно следить в Instagram.

Фелис Херриг

Американка из Иллинойса Фелис Херриг по прозвищу "маленький бульдог" владеет кикбоксингом и тайским боксом. В рейтинге UFC от 2017 года она — девятая в минимальном весе. За свою карьеру в MMA она победила в 14 из 20 матчей.

 

 



Ранда Маркос

Канадка иракского происхождения известна как "тихий шторм". Во время войны в Персидском заливе ее вместе с родными арестовали, однако каким-то чудом им удалось сбежать и сесть на самолет до Канады. Комбинируя борьбу и джиу-джитсу, она победила в семи матчах из 12.

 

 

 

#ufc218 #redlikeaboss #quietstorm #outfitofthenight

Публикация от Randa "Quiet Storm" Markos (@randamarkos)


Клаудиа Гадела

Бразильянка с черным поясом в бразильском джиу-джитсу — один из сильнейших бойцов UFC в минимальной весовой категории (третье место в рейтинге). Она победила в 15 боях из 18. Родители были против того, чтобы их ребенок занимался таким " неженским" делом, как единоборства, но будущая чемпионка не сдавалась и ходила в зал тайно.

 

Vegas aí vou Eu! 🙋🏾‍♀️

Публикация от ᏟᎶ (@claudiagadelha)

 

 

 

Миша Тейт

Уже завершившая карьеру в UFC американка, победившая в 18 боях из 25, "наказывала" своих оппонентов, переводя бой в партер (ее первая кличка — тейкдаун, вторая — куда более миролюбивая — капкейк). После того, как Тейт объявила об "отставке", многие спортивные журналисты отметили то, насколько выдающуюся карьеру в смешанных единоборствах она построила.

 

 

 

 

 

 

 

Каролина Ковалькевич

Победившей в 11 боях из 13 "польской принцессе" совсем скоро, по данным СМИ, предстоит бой с другой героиней нашего рейтинга, Фелис Херриг. Пока в рейтинге UFC она ее обходит — занимает четвертую строчку.

 

 

 

 

 

Карла Эспарза

Эта американка, известная любовью к грэпплингу, была первым чемпионом UFC в минимальном весе (правда, удерживала титул всего 92 дня). Сейчас она занимает шестую строчку. Чемпионкой UFC она стала, сражаясь в спортивном реалити-шоу The Ultimate Fighter.

Thanks to everyone who came out last night and to the fight! Appreciate all the support ❤️

Публикация от Carla (@carlaesparza1)

 

 

 

 

 

Валентина Шевченко

Уроженка Киргизии, родившаяся в Бишкеке в украинской семье, а сейчас являющаяся гражданкой еще и Перу, победила в 14 боях из 17 в смешанных единоборствах (и в 56 из 58 в кикбоксинге). Известна своими точными контратаками. Сейчас занимает первую строчку UFC в легчайшем весе.

 

 

 

Lima. Peru. 2013

Публикация от Valentina Shevchenko (@bulletvalentina)

 

 

Пейдж Ван Зант

Самый молодой боец в нашем списке (в марте ей исполнится 24), американка Ван Зант раньше была моделью для Nike и Columbia Sportswear. Кроме того, она много времени посвящала танцам, однако в итоге жизнь повернулась так, что она начала выступать в MMA. В этом году она дебютировала в наилегчайшем весе, но проиграла, да еще и руку сломала. Впрочем, судя по ее Instagram, она не унывает.



 

 

Анастасия Янькова

Впечатлившаяся в детстве Зеной-королевой воинов чемпионка России по тайскому боксу пока до UFC не добралась, зато дебютировала в 2016 году в Bellator MMA. Кроме того, она входит в многочисленные российские топы самых красивых спортсменок.

 

🐉🖤🦁

Публикация от anastasia_yankova 🐲🐉 (@anastasia_yankova)

 

 

 

 

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