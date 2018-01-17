Генштаб ВС Турции уточнил число погибших при крушении учебного самолета

АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Учебный военный самолет CASA потерпел катастрофу в провинции Ыспарта на юго-западе Турции, три человека погибли, сообщает в среду генштаб ВС Турции.

Ранее о катастрофе сообщили турецкие СМИ со ссылкой на губернатора провинции Шехмуса Гюнайдына, по словам которого катастрофа произошла в труднодоступной горной местности в районе населенного пункта Ялвач.

По сообщению генштаба ВС Турции, самолет CASA СN-235 приписан к базе ВВС Турции в провинции Эскишехир, полет осуществлялся в рамках плановой летной подготовки, на борту находились два пилота и техник.

"Около 12.50 самолет пропал с радаров, после чего были оперативно начаты поисково-спасательные мероприятия. В 14.30 в северной части озера Эгирдир были обнаружены обломки самолета и тела трех погибших", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.