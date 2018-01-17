Вооруженная группировка угрожает нападениями на нефтяной сектор Нигерии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Вооруженная группировка "Мстители дельты Нигера" объявила о грядущих нападениях на нефтяной сектор Нигерии в течение нескольких дней, говорится в заявлении на сайте группировки.

Согласно сообщению, все приготовления к нападениям завершены, и атаки ожидаются в течение нескольких дней. "Данный цикл атак будет самым смертоносным и будет нацелен на глубоководную добычу нефти международными компаниями", — говорится в заявлении.

Нигерия обладает вторыми крупнейшими в Африке (после Ливии) доказанными запасами нефти. Вся нефтегазовая инфраструктура страны в основном сосредоточена в районе дельты реки Нигер, который и является центром конфликтов. Местные группировки, стремясь обогатиться, часто нападают на нефтяную инфраструктуру, заставляя компании объявлять форс-мажор на поставки нефти.

В конце августа 2016 года боевики группировки "Мстители дельты Нигера" заявили о прекращении огня и возобновлении переговоров с правительством Нигерии после нескольких месяцев атак на газовые и нефтяные объекты в стране.