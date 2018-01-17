В Нидерландах назвали инцидент с российскими Ту-160 "попыткой устрашения"

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Анк Бэйлевелд заявила, что российские самолеты Ту-160, которые во время планового полета над Северным морем в понедельник сопровождались бельгийскими F-16, пытались "напугать или спровоцировать, или проверить" западные страны, сообщает газета Telegraaf.

"Я полагаю, что это форма устрашения или провокации", — сказала Бэйлевелд. По ее словам, действия самолетов могут быть также попыткой российских ВВС "время от времени взглянуть" на ответную реакцию. При этом оборонное ведомство королевства не обеспокоено, поскольку "хорошо осведомлено об инциденте" и их "система хорошо сработала".

Ранее бельгийские СМИ сообщили, что два бельгийских истребителя F-16 были подняты в воздух в понедельник утром для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, направлявшихся в сторону Великобритании. Согласно информации бельгийского министерства обороны, перехват произошел в нидерландской зоне ответственности воздушного пространства НАТО. Согласно их заявлению, бельгийские самолеты "сопровождали российские до того момента, как миссию взяли на себя самолеты (британских) королевских ВВС".

Минобороны РФ заявило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, подчеркнув, что полеты осуществляются без нарушения границ других государств. В ведомстве добавили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии.