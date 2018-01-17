Эксперт рассказал о приоритетах России в отношениях с США

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Первоочередная задача для России в отношениях с США — не дать возможности развалить российско-американский режим по контролю за вооружениями, в частности, договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Для нас первоочередная задача — не дать возможности развалить окончательно российско-американский режим по контролю за вооружениями. Сейчас самое главное то, чтобы окончательно не рухнул договор по РСМД. Сейчас важно, чтобы была договоренность о продлении договора СНВ-3. Ну и, конечно, сотрудничество России и Соединенных Штатов по проблемам нераспространения ядерного оружия — не дать разрушить ядерную сделку с Ираном. Ну и по возможности снизить уровень напряженности по корейской ядерной проблеме", — сказал Кортунов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Политолог отметил, что при президенте США Дональде Трампе "сломался алгоритм отношений" Вашингтона и Москвы. Он пояснил, что и ранее в США плохо высказывались о России, но при смене американского лидера проходила встреча в верхах между сторонами, делались иногда попытки улучшить отношения стран, а сейчас подобных шагов не наблюдается. По его словам, это, в частности, связано с тем, что кризис в отношениях США и РФ совпал с очень глубоким, беспрецедентным за несколько десятилетий внутриполитическим кризисом в Соединенных Штатах.

Также политолог полагает, что итоги первого года президентства Дональда Трампа можно охарактеризовать как разочарование. Год с момента инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа исполняется 20 января.

При этом Кортунов считает, что отношения Москвы и Вашингтона можно улучшить. "Мы не можем игнорировать Соединенные Штаты. Без американского участия целый ряд самых важных международных проблем вряд ли может найти свое решение. Но вместе с тем мы не можем идти и на односторонние уступки", — добавил генеральный директор РСМД, отметив возможность для коммуникации в рамках многосторонних организаций, например, G20 и АТЭС.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 км, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.