Политолог оценил итоги первого года президентства Трампа

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Директор Института США и Канады РАН, член Российского совета по международным делам (РСМД) Валерий Гарбузов, оценивая итоги первого года работы Дональда Трампа на посту президента США, отметил, что уже сейчас это можно назвать "блокированным президентством", и подчеркнул, что прорыва в российско-американских отношениях ожидать пока не приходится.
"В целом его президентство уже сейчас можно назвать блокированным президентством. Потому что, конечно, вся эта история, связанная с тем, как Вашингтон воспринял Трампа, какие отношения у Трампа со СМИ, с Конгрессом, с обществом, позволяет говорить о том, что это президент, у которого скованы руки и он блокирован в своих действиях. Это плохо для Трампа, но вообще по большому счету это плохо для института президентской власти США… Это серьезное ослабление этого политического инструмента – президентства", — сказал политолог на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Директор Института США и Канады РАН обратил внимание на то, что повестка дня российско-американских отношений не конструктивна. "И даже какие-то конструктивные моменты тонут во всей этой кутерьме, которой наполнена российско-американская нынешняя повестка дня", — добавил он.
По его мнению, исходя из этого, нужно создавать какой-то специальный механизм применительно к этим двум спиралям, которые существуют и будут продолжать существовать в ближайшие годы. "Мы их (спирали — ред.) не разрушим, но приспособиться к ним каким-то образом надо, создав такой механизм координации конфронтации и санкций", — сказал Гарбузов. Он напомнил, что в годы холодной войны между СССР и США был создан механизм регулирования конфронтации, "и он худо-бедно приносил положительные результаты".