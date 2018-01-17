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Политолог оценил итоги первого года президентства Трампа

15:0317.01.2018
(обновлено: 15:31 17.01.2018)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Директор Института США и Канады РАН, член Российского совета по международным делам (РСМД) Валерий Гарбузов, оценивая итоги первого года работы Дональда Трампа на посту президента США, отметил, что уже сейчас это можно назвать "блокированным президентством", и подчеркнул, что прорыва в российско-американских отношениях ожидать пока не приходится.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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"В целом его президентство уже сейчас можно назвать блокированным президентством. Потому что, конечно, вся эта история, связанная с тем, как Вашингтон воспринял Трампа, какие отношения у Трампа со СМИ, с Конгрессом, с обществом, позволяет говорить о том, что это президент, у которого скованы руки и он блокирован в своих действиях. Это плохо для Трампа, но вообще по большому счету это плохо для института президентской власти США… Это серьезное ослабление этого политического инструмента – президентства", — сказал политолог на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Эрик Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Richard Drew
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По его словам, в условиях "блокированного президентства" надеяться на какие-то прорывы в российско-американских отношениях не приходится. "Прорывов без подготовки не бывает. Поэтому даже если какая встреча (президентов РФ и США) будет, то не следует ожидать никакого прорыва в российско-американских отношениях. Прорыв не подготовлен. Для того чтобы такое подготовить, нужны какие-то факты, пока что я не вижу таких мощных фактов, которые изменили бы в корне российско-американское взаимодействие", — считает эксперт.

Директор Института США и Канады РАН обратил внимание на то, что повестка дня российско-американских отношений не конструктивна. "И даже какие-то конструктивные моменты тонут во всей этой кутерьме, которой наполнена российско-американская нынешняя повестка дня", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Реальность такова, что отношения РФ и США развиваются по двум спиралям, отметил Гарбузов. "Первая спираль — конфронтационная, вторая спираль — санкционная. Эта два мощных стержня, которые присутствуют в наших отношениях. Они сложились еще до Трампа — при (президенте Бараке) Обаме. И если реально смотреть на эти вещи, то в ближайшее время из этих спиралей не выйти. Во-первых, в США создана мощная законодательная база, нормативная база, принятая в Конгрессе и утвержденная президентом, которая просто так за два-три дня, даже за годы не разрушится", — пояснил политолог.

По его мнению, исходя из этого, нужно создавать какой-то специальный механизм применительно к этим двум спиралям, которые существуют и будут продолжать существовать в ближайшие годы. "Мы их (спирали — ред.) не разрушим, но приспособиться к ним каким-то образом надо, создав такой механизм координации конфронтации и санкций", — сказал Гарбузов. Он напомнил, что в годы холодной войны между СССР и США был создан механизм регулирования конфронтации, "и он худо-бедно приносил положительные результаты".

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