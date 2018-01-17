МИД пообещал ответить на публикацию "списка Магнитского" в Литве

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Россия ответит на публикацию в Литве "списка Магнитского", будет исходить из принципа взаимности, заявили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.

Департамент миграции Литвы в понедельник опубликовал так называемый "список Магнитского", в который попали 49 россиян, которым запрещен въезд в балтийскую республику, в их числе глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Откровенно русофобские действия литовских законодателей и властей уже давно не удивляют. Литва, как известно, определила себе самое неблаговидное место в развязанной на Западе антироссийской истерии", — сообщили в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что "публикация литовского "списка Магнитского" – очередное подтверждение этого стремления Вильнюса любой ценой доказать свою враждебность в отношении России".

"Как всегда в подобных ситуациях, будем действовать, исходя из принципа взаимности. Проблем в подборе кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет. Их в Литве сегодня предостаточно", — сообщили в департаменте информации и печати.

В опубликованном департаментом миграции Литвы списке, в частности, оказались фамилии Кадырова, главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, замглавы Следственного комитета при МВД Олега Логунова, судей Елены Сташиной, Алексея Криворучко, Светланы Ухналевой и Сергея Подопригорова.