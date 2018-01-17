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В мире

Рада отклонила поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией

Сюжет:
Ситуация на Украине. Январь 2018 (173)
14:4117.01.2018
(обновлено: 15:52 17.01.2018)
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© AFP 2018 / Sergei SupinskyПолицейские у здания Верховной рады УкраиныПолицейские у здания Верховной рады Украины
© AFP 2018 / Sergei Supinsky

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Верховная рада отказалась внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса.

Президент Украины Петр Порошенко и избранный глава партии Солидарность, Юрий Луценко на съезде в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Инициативу поддержали всего 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее эту поправку отклонил профильный комитет парламента, однако ее автор потребовал вынести инициативу на голосование.

К 15:00 мск депутаты рассмотрели 624 поправки из 673. Окончательное голосование состоится в четверг.

Ход рассмотрения

Рада обсуждает законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

Люди на улице Донецка. Архивное фото
© AFP 2018 / Aleksey Filippov
В МИД назвали "манипуляцией" законопроект о реинтеграции Донбасса
В проекте закона неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.

В первом чтении документ одобрили в октябре прошлого года. Его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Дипотношения России и Украины

Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. 16 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014-м оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик. В то же время посольства и консульства обоих государств работают в прежнем объеме.

Согласно украинскому законодательству, предложения о разрыве дипотношений может внести МИД или другой центральный орган исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства).

МИД заявлял, что не поддерживает подобную идею, так как считает, что это может негативно сказаться на украинцах. В Кремле отмечали, что разрыв дипотношений — суверенное дело Украины, однако принятие такого решения "дополнительно усложнит ситуацию", а также нанесет урон интересам как россиян, так и самих украинцев.

Инициативу о разрыве дипломатических отношений с Россией критиковали и в парламентской коалиции. По мнению ряда депутатов, такой шаг для Украины будет сродни "самоубийству" и приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

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В мире
Комментарии
24 пользователя оставили 26 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
talibov-anvar
Лучше бы разорвали отношения и все стало бы на свои места.
14:59
17.01.2018
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Alexandr Alex
Ну ни как не хотят прекращать сотрудничать с оккупантами и агрессорами... Сколько их не "убивай", не "оккупируй", но гордый народ не сдается! Не сломить их волю. Сотрудничеству с агрессором быть! Завидую их силе воле и духу.
15:26
17.01.2018
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