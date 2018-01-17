Рада отклонила поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Верховная рада отказалась внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса.

Инициативу поддержали всего 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Ранее эту поправку отклонил профильный комитет парламента, однако ее автор потребовал вынести инициативу на голосование.

К 15:00 мск депутаты рассмотрели 624 поправки из 673. Окончательное голосование состоится в четверг.

Ход рассмотрения

Рада обсуждает законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В проекте закона неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а Россию называют страной-агрессором.

В первом чтении документ одобрили в октябре прошлого года. Его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Дипотношения России и Украины

Россия и Украина установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2014-м оба государства отозвали своих послов. Дипмиссию на Украине сейчас возглавляет временный поверенный Александр Лукашик. В то же время посольства и консульства обоих государств работают в прежнем объеме.

Согласно украинскому законодательству, предложения о разрыве дипотношений может внести МИД или другой центральный орган исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства).

МИД заявлял, что не поддерживает подобную идею, так как считает, что это может негативно сказаться на украинцах. В Кремле отмечали, что разрыв дипотношений — суверенное дело Украины, однако принятие такого решения "дополнительно усложнит ситуацию", а также нанесет урон интересам как россиян, так и самих украинцев.

Инициативу о разрыве дипломатических отношений с Россией критиковали и в парламентской коалиции. По мнению ряда депутатов, такой шаг для Украины будет сродни "самоубийству" и приведет к эскалации конфликта в Донбассе.