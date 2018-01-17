Рада отклонила поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Верховная рада отказалась внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроект о реинтеграции Донбасса.
К 15:00 мск депутаты рассмотрели 624 поправки из 673. Окончательное голосование состоится в четверг.
Ход рассмотрения
Рада обсуждает законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении. Он дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время ради защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.
В первом чтении документ одобрили в октябре прошлого года. Его приняли с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении Минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.
Дипотношения России и Украины
Согласно украинскому законодательству, предложения о разрыве дипотношений может внести МИД или другой центральный орган исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства).
МИД заявлял, что не поддерживает подобную идею, так как считает, что это может негативно сказаться на украинцах. В Кремле отмечали, что разрыв дипотношений — суверенное дело Украины, однако принятие такого решения "дополнительно усложнит ситуацию", а также нанесет урон интересам как россиян, так и самих украинцев.
Инициативу о разрыве дипломатических отношений с Россией критиковали и в парламентской коалиции. По мнению ряда депутатов, такой шаг для Украины будет сродни "самоубийству" и приведет к эскалации конфликта в Донбассе.