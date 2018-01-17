"Невидимые очки" американского сенатора стали поводом для шуток в Twitter

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американский сенатор Оррин Хэтч рассмешил интернет-пользователей, попытавшись снять несуществующие очки во время выступления в конгрессе.

Фрагмент видео опубликовал в Twitter журналист Джонатан Левайн. Менее чем за сутки публикация набрала свыше 60 тысяч репостов.

WATCH: Sen. Orrin Hatch removes a pair of glasses he's not wearing pic.twitter.com/QXCCb4RHzn — Jon Levine (@LevineJonathan) 16 января 2018 г.

Пользователи пошутили над оплошностью политика и предположили, что позже он протер невидимые очки и снова их надел.

I hear he later cleaned them and put them back on — Rocky (@TheBigSXC) 16 января 2018 г.

Часть комментаторов, однако, отметили, что это распространенная ошибка людей, которые долгое время носят очки, а затем надевают линзы.

Everyone who thinks this is strange has never worn glasses. — Morgan Housel (@morganhousel) 16 января 2018 г.

​Представители сенатора не растерялись и рассказали, что Хэтч тестировал невидимые очки, которых еще нет в продаже.

Oh you mean his invisible glasses from Warby Parker? They're new, you've probably never heard of them. pic.twitter.com/pygTRwbJl7 — Senator Hatch Office (@senorrinhatch) 16 января 2018 г.

Затем в офисе Хэтча все же объяснили, что он забыл очки дома и сделал движение по привычке.