Все больше граждан Грузии хотят вступления страны в Евразийский союз

ТБИЛИСИ, 16 янв — РИА Новости. За несколько лет в Грузии количество желающих вступления страны в Евразийский союз увеличилось с 24% до 29%, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на результаты исследования Национального демократического института США (NDI).

Респондентам предложили выбрать одно из двух утверждений: "Грузия должна стать членом ЕС, который основан западными странами" и "Грузия должна стать членом Евразийского союза, который основан Российской Федерацией, Беларусью и Казахстаном". Первый вариант поддержали 60% опрошенных.

В Тбилиси сторонников вступления Грузии в Евросоюз оказалось больше — 68% респондентов, а в Евразийский союз — меньше (20%).

Для сравнения, в конце 2015 года за вступление в Евразийский союз по Грузии были 24% респондентов.

Опрос общественного мнения проводился в Грузии с 29 ноября по 19 декабря 2017 года. Методом прямого интервьюирования опросили 2 298 жителей страны, в том числе армяноязычных и азербайджаноязычных граждан Грузии. Погрешность опроса составила +/- 1,9%.

NDI — авторитетная неправительственная организация, которая изучает общественное мнение в Грузии с 2010 года. Опрос по заказу NDI провела грузинская НПО "Центр исследовательских ресурсов Кавказа" (СRRС) при финансовой поддержке правительства Великобритании в рамках программы UK Aid Direct.

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