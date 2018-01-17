Воздух в столице Киргизии оказался вдвое грязнее пекинского

БИШКЕК, 17 янв – РИА Новости. Современные датчики, установленные активистами-экологами в разных районах Бишкека, показали, что воздух в столице Киргизии вдвое грязнее, чем в Пекине. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

"С 1 по 9 января показатели были равны или в два раза превышали уровень загрязнения воздуха в Пекине, а ведь это одна из самых загрязненных столиц в мире. Когда говорят: "Пекин", сразу представляются люди в защитных масках", — рассказала эксперт в области экологии Бактыгуль Стакеева.

"В 2015 году на миллионное население Бишкека приходилось примерно 160 тысяч заболеваний органов дыхания. Сейчас ситуация на пике, мы не можем больше закрывать глаза на эту проблему", — добавила она.

Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков провел совещание по разработке комплексного плана действий для улучшения экологической ситуации в городе.

"Мы должны минимизировать выброс вредных веществ в атмосферу путем ужесточения контроля и выработки четких стандартов по данному вопросу. Он касается здоровья наших граждан и должен решаться на самом высоком государственном уровне. Мы должны мобилизовать все ресурсы, чтобы сделать большой рывок в этой части", — подчеркнул премьер.

Директор Госинспекции по экологической и технической безопасности Канатбек Муратбеков сообщил, что главным источником загрязнения воздуха в городе являются автомобили. Он отметил, что приблизительно 16 из 20 автомашин превышают нормы выброса вредных веществ в атмосферу.

Ежегодно в атмосферу над Бишкеком выбрасывается около 240 тысяч тонн грязных веществ, из них 180 тысяч тонн приходится на автомобили. Также, по его словам, частные бани в столице и пригороде Бишкека "оказывают значительное негативное влияние на состояние атмосферного воздуха". Кроме того, сейчас власти пытаются определить, насколько вредное влияние на воздух оказывает ТЭЦ.

Исаков поручил минимизировать выбросы вредных веществ котельными и постепенно перевести их с твердого топлива на альтернативное. Премьер распорядился рассмотреть возможность установки современных очистительных фильтров на дымовые трубы ТЭЦ.

Глава правительства заявил, что теперь госорганы должны изменить законодательство по контролю норм выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Мэрии Бишкека поручено разработать концептуальный проект озеленения столицы.

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