На Украине спасатели перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим работы в связи с непогодой, сообщил в среду глава ведомства Николай Чечеткин.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Украине с 18 января: ожидается сильная метель, гололедица и снег.

"Силы Госслужбы Украины по ЧС, а это около двух тысяч единиц техники и семь тысяч человек, переведены на усиленный режим несения службы", — цитирует Чечеткина пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

По его словам, для обеспечения безопасного проезда привлечено 1,3 тысячи единиц техники и 1,8 тысячи работников "Укравтодора", спасатели переведены в усиленный режим несения службы. Глава Госслужбы Украины по ЧС отметил, что погодные условия будут усложняться, пик интенсивности осадков придется на вторую половину ночи и утро четверга.