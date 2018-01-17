Украина готовится принять на вооружение американские комплексы Javelin

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил во вторник в Брюсселе, что украинские вооруженные силы разрабатывают меры с целью принятия на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Муженко во вторник прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия в мероприятиях на уровне начальников генштабов стран-членов альянса.

"Позиция одна: речь идет о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения. Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах готовности Украины принимать такое оружие… Подготовка к применению и эксплуатации такого оружия нами уже проводится", — цитирует слова Муженко агентство "Укринформ". Он уточнил, что речь идет и о вопросах безопасности, и об условиях хранения такого оружия, а также об оформлении процесса ее передачи.

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.