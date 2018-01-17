В Саудовской Аравии заявили о ракетной атаке хуситов на юге страны

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Силы ПВО Саудовской Аравии отразили ракетную атаку повстанцев йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) по городу Джизан на юге страны, пишет саудовская газета Al-Riyadh со ссылкой на слова официального представителя коалиции во главе с королевством Турки аль-Малики.

Йеменские повстанцы запустили баллистическую ракету в сторону Саудовской Аравии во вторник в 20:12 по местному времени (совпадает с мск), сообщил аль-Малики.

"Ракета была нацелена в сторону города Джизан. Она была запущена преднамеренно в сторону гражданских районов, населенных людьми, и была перехвачена и уничтожена королевскими ПВО Саудовской Аравии", — заявил представитель коалиции.

Аль-Малики добавил, что данная ракета была запущена при поддержке Ирана. Он призвал международное сообщество принять более серьезные и действенные шаги по прекращению контрабанды и поставки Ираном баллистических ракет и оружия йеменским повстанцам.

В конце декабря 2017 года министр обороны Ирана Амир Хатами отверг обвинения со стороны США в причастности Тегерана к последнему ракетному обстрелу столицы Саудовской Аравии со стороны хуситов из Йемена, назвав такие утверждения безосновательными.

Силы ПВО Саудовской Аравии в конце 2017 года перехватили три баллистические ракеты, выпущенные из Йемена повстанцами-хуситами. Первая ракета была сбита 4 ноября в районе международного аэропорта в Эр-Рияде. Вторую перехватили 30 ноября на юге страны в районе города Хамис-Мушайт (округ Асир). Третья ракета, запущенная по столице королевства, была перехвачена 19 декабря. Последняя ракетная атака со стороны хуситов произошла 5 января и была успешна отражена.