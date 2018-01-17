В Раде призвали правительство озвучить сумму убытков от блокады Донбасса

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что требует от кабмина озвучить точную сумму убытков, которые понесли власти страны от торговой блокады Донбасса.

В начале прошлого года украинские радикалы, в том числе депутаты Рады, заблокировали поставки угля из Донбасса, в результате на Украине были введены чрезвычайные меры в энергетике. В ответ на блокаду власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. После этого Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил предложение о введении с 15 марта 2017 года полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса до возвращения предприятий под украинскую юрисдикцию.

"Еще раз требую от правительства предоставить точную цифру и фактаж убытков государства (бюджета, пенсионного фонда, энергетической сферы) от блокады", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По данным Нацбанка Украины, чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса оценивается в 1,8 миллиарда долларов в 2017 году и может составить 0,5 миллиарда долларов в 2018 году.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.