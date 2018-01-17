Вопрос репараций Польше закрыт законодательно, заявил глава МИД ФРГ

БЕРЛИН, 17 янв — РИА Новости. В Берлине стоят на ясной правовой позиции в вопросе о выплате военных репараций Польше, все эти вопросы закрыты на законном основании, заявил журналистам глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Мы имеем ясную правовую позицию, что все вопросы выплаты военных репараций разрешены в правовом поле", — сказал министр на пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

Ранее в Варшаве заявляли, что Польша имеет право на репарации со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, которые должны стать "напоминанием о справедливости, о том, что Польше принадлежит".

Как сообщало агентство PAP со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов документ Бюро анализа польского сейма, Польша имеет основания требовать от Германии 48,8 миллиарда долларов репараций. Правительство ФРГ считает вопрос о военных репарациях Польше закрытым.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.