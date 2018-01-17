БРЮССЕЛЬ, 17 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Убийство сербского политика в Косово Оливера Ивановича катастрофическим образом изменило ситуацию в регионе, заявил в среду премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Оливер Иванович был убит во вторник утром из огнестрельного оружия возле своего офиса в городе Косовска-Митровица. В Косово он имел репутацию умеренного сербского политика. В 2016 году он был признан виновным в военных преступлениях в связи с убийством нескольких албанцев в 1999 году и осужден на девять лет тюрьмы.

"Вы знаете, что произошло вчера. Прозвучал выстрел. Один выстрел и ситуация изменилась катастрофически", — сказал Борисов в своем выступлении на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, трансляцию которого вела видеослужба Еврокомиссии.

К Болгарии с 1 января на шесть месяцев перешло ротационное председательство в Совете ЕС.

По словам Борисова, для стран Западных Балкан перспектива вступления в ЕС "позволит стабилизировать регион".

Из балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявлял, что ожидает нового расширения Евросоюза в период с 2019 по 2024 годы.