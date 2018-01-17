Семья мальчика из рекламы H&M переехала из-за расистского скандала

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мать снявшегося в "расистской" рекламе H&M мальчика Терри Манго заявила, что им пришлось переехать "из соображений безопасности".

"Да, это (переезд — ред.) было сделано из соображений безопасности, о чем я не буду подробно говорить, потому что это была попытка компании (H&M — ред.) исправить последствия", — ответила женщина на просьбу ведущей программы BBC Outside Source прокомментировать информацию о переезде. Речь идет о доме в Стокгольме.

Она также подчеркнула, что признает наличие проблемы расизма, но, по ее мнению, "данная футболка не носит расистский характер".

Ранее Терри Манго призвала критиков взять себя в руки и перестать раздувать ненужный скандал вокруг этого снимка.

Знаменитый производитель одежды опубликовал фото из рекламы детской коллекции, на котором темнокожий мальчик одет в толстовку с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях". Фотография вызвала шквал критики, в адрес H&M прозвучали обвинения в расизме. Реклама была удалена, компания принесла свои извинения, однако скандал вокруг инцидента не утихает.

С критикой на H&M обрушились футболист "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, баскетболист Леброн Джеймс, рэпер Пи Дидди и другие звезды. Известные исполнители The Weeknd и G-Eazy заявили, что прекращают сотрудничество с компанией из-за расистского скандала.