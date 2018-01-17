Юнкер призвал решить проблемы на границах стран Западных Балкан

БРЮССЕЛЬ, 17 янв – РИА Новости, Мария Князева. Проблемы на границах между странами Западных Балкан должны быть решены до того, как соответствующие станы смогут стать членами Евросоюза, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Все конфликты на границах, которые существуют между странами Западных Балкан, должны быть решены до вступления. Проблемы границ должны быть решены до того, как страны смогут вступить в ЕС", — сказал Юнкер, чье выступление в Европарламенте в Страсбурге транслировалось службами Еврокомиссии.

Присоединение этих стран к Евросоюзу не произойдет во время работы нынешнего созыва Европарламента и состава Еврокомиссии, так как для этого еще не будут выполнены все необходимые условия, напомнил Юнкер.

Из балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.