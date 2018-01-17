Премьер Болгарии призвал Евросоюз к нормализации отношений с Россией

БРЮССЕЛЬ, 17 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюзу следует начать процесс нормализации отношений с Россией, заявил в среду премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией, которая является нашим самым большим соседом", — сказал он, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

С 1 января к Болгарии на шесть месяцев перешло председательство в Совете ЕС.

По словам Борисова, "будет сложно гарантировать эту нормализацию (отношений ЕС-РФ – ред.): для этого потребуется сотрудничество всех (стран-членов ЕС)". "Мы уже начали над этим работать с еврокомиссаром Гюнтером Эттингером, председателем Еврокомоссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европарламента Антонио Таяни", — сказал премьер Болгарии. Трансляцию вела видеослужба Еврокомиссии.

Председатель Европейского совета Дональд Туск, выступая во вторник в ЕП, заявил, что Евросоюз продолжит политику санкций в отношении России на фоне конфликта на Украине.