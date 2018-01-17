В Литве появился аналог украинского "Миротворца"

ВИЛЬНЮС, 17 янв — РИА Новости. В Литве появился аналог украинского сайта "Миротворец" — интернет-ресурс под названием Vatnikas.

Там публикуются данные о гражданах страны, с точки зрения создателей портала, отрицающих исторические факты о литовской независимости. Кроме того, на сайте размещают информацию о людях, которые пытаются разобщить жителей республики, "возвышают политику Советского Союза и Кремля" и "принижают членство Литвы в НАТО".

В список уже попали более ста человек, включая главу "Социалистического народного фронта Литвы" Гедрюса Грабаускаса.

Подчеркивается, что перечень основан исключительно на субъективном мнении авторов страницы, которые анализируют публикации (в том числе фотографии), комментарии в социальных сетях и на новостных порталах.

Создатели ресурса призывают граждан присоединиться к их работе.

"Миротворец" — портал, созданный по инициативе Антона Геращенко, внештатного советника министра внутренних дел Украины. Сайт публикует данные ополченцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, которых называет "изменниками родины".

Весной 2016 года "Миротворец" выложил списки корреспондентов, в том числе иностранных, получивших аккредитацию в ДНР и ЛНР. Была обнародована их контактная информация. После этого в адрес некоторых из журналистов стали поступать угрозы.