Украинские силовики заявили о гибели двух военных в Донбассе

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Украинские силовики заявили, что в среду в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве в Донбассе погибли двое военных, еще пятеро получили травмы.

"Сегодня, 17 января, во время выполнения боевого задания на луганском направлении в результате подрыва техники на неизвестном взрывном устройстве ранения, несовместимые с жизнью, получили двое военнослужащих вооруженных сил Украины. Еще пятеро наших воинов получили боевые травмы", — говорится в сообщении пресс-центра штаба военной операции в Facebook.

По данным силовиков, пострадавшие военные госпитализированы.