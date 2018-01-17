В Таиланде предотвратили проникновение в страну боевиков ИГ*

БАНГКОК, 17 янв – РИА Новости. Полиция Таиланда предотвратила проникновение в страну боевиков ИГ*, арестовав преступника, производившего для группировки поддельные паспорта, заявил в среду в Бангкоке вице-премьер Таиланда генерал Правит Вонгсуван.
Гражданин Пакистана Мухаммад Икбал, постоянно проживающий в Малайзии, был арестован в Таиланде в прошлое воскресенье. При обыске в квартире, в которой он остановился, и при личном обыске пакистанца были обнаружены четыре поддельных паспорта Индии и три поддельных паспорта Сингапура, а также оборудование для производства поддельных документов, заявил вице-премьер.
"Икбал производил поддельные паспорта и планировал с их помощью ввезти в нашу страну боевиков ИГ* с Ближнего Востока, но его действия были пресечены в самом начале", — заявил Вонгсуван.
"Членов ИГ* в Таиланде нет, я готов это подтвердить", — добавил он.
Источник также сообщил газете, что Мухаммад Икбал известен таиландской полиции с 2015 года: тогда он был арестован в Таиланде и депортирован в Пакистан.
*Террористическая организация, запрещенная в России