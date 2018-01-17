Глава Молдавии заявил, что лично пригласит Ираду Зейналову для интервью

КИШИНЕВ, 17 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон, комментируя РИА Новости информацию о непропуске журналистки НТВ Ирады Зейналовой, считает, что подобные шаги не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества Российской Федерацией, и заявил, что официально пригласит Зейналову в республику, чтобы дать интервью.

Погранполиция Молдавии сообщила, что во вторник вечером не пропустила в страну российскую журналистку Зейналову из-за, как утверждает ведомство, того, что она не смогла подтвердить цель визита в республику. Журналистка заявила на пограничном контроле, что у нее запланировано интервью с президентом республики, однако не смогла подтвердить это документально, отметили в погранполиции.

"Я с ней утром говорил. Договорились, что прилетит на днях по моему личному официальному приглашению, и я дам интервью. Сам факт непропуска вписывается в повестку нынешнего парламентского большинства", — заявил Додон РИА Новости.

По его мнению, это странный шаг на фоне заявлений от имени премьера республики Павла Филипа о намерении наладить отношения с Россией.

"Такие шаги точно не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества с нашим стратегическим партнером", — подчеркнул Додон.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд в страну российским журналистам. В частности, Кишинев отказал во въезде большой группе российских журналистов, в том числе корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.