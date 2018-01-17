"Дома тряслись": жители Мичигана засняли яркую вспышку в небе

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Жители американского штата Мичиган запечатлели вечером 16 января яркую вспышку в небе, которая, по данным Национальной метеорологической службы, стала результатом падения метеора.

"When Armageddon is near, you better get out of of here. Looking like a Deep Impact. I ain’t afraid of no ‘stroid” #metrodetroitmeteor pic.twitter.com/MdibIt82TZ — Topher No Grace (@topherlaine) 17 января 2018 г.

​"После изучения нескольких групп данных Национальная метеорологическая служба (НМС) может подтвердить, что вспышка и хлопок не были громом или молнией, а, скорее всего, метеором. Мы продолжаем наблюдать за лентами астрономических агентств для официального подтверждения", — говорится в сообщении НМС.

Пока официально падение метеорита никто не подтвердил.

По информации Американского метеоритного сообщества (American Meteor Society), после вспышки в небе его серверы оказались перегружены из-за большого количества желающих рассказать о случившемся.

Очевидцы описывают увиденное как яркую вспышку света и гром, "сотрясающий дома".

Многие опубликовали в соцсетях видео, записанные камерами, которые установлены в домах и автомобилях.

WAS IT A METEOR??? This video captures the bright light everyone has seen in the sky tonight. Courtesy of #Local4 viewer Kevin McCombs. pic.twitter.com/RY4u23jYAY — Jason Colthorp (@JasonColthorp) 17 января 2018 г.

​"Когда Армагеддон близок, лучше выбираться отсюда. Похоже на "Столкновение с бездной". Я не боюсь никакого астероида", — написал пользователь твиттера topherlaine.

"В Ливонии увидела большую вспышку в небе над моим домом на северо-западе. Решила, что, возможно, смотрю слишком много научной фантастики или Netflix", — написала Клэр Кересни.