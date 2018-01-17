Запрещенные на Украине vk.com и yandex вошли в пятерку популярных сайтов

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Российские сайты "ВКонтакте" и "Яндекс" остается в пятерке рейтинга самых посещаемых сайтов на Украине, несмотря на президентский запрет, сообщает Интернет-ассоциация Украины.

По данным за декабрь 2017 года, чаще всего украинцы заходили на сайты Google (88%), YouTube (74%) и Facebook (54%). Четвертое и пятое место заняли "ВКонтакте" (39%) и "Яндекс" (38%) соответственно. Также в десятку рейтинга вошли "Одноклассники" и Mail.ru.

Весной прошлого года президент Украины Петр Порошенко утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц из России, в отношении которых введены санкции. В стране запретили доступ к Yandex, Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассникам".

Помимо этого, в декабре министерство образования Украины поручило ограничить доступ к доменным зонам.ru и.ру для высших учебных заведений и других организаций, находящихся в подчинении ведомства.