КИШИНЕВ, 17 янв – РИА Новости. Журналистке телеканала НТВ Ираде Зейналовой не разрешили въехать в Молдавию. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе пограничной полиции республики.
Сообщается, что журналист не смогла подтвердить цель визита в республику.
Уточняется, что речь не идет о депортации или запрете на въезд.
Собеседник агентства добавил, что Зейналову отправили в Россию ближайшим рейсом Кишинев-Москва.
Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд российским журналистам. В частности, корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.
Погранслужбы Молдавии и Украины обычно обосновывают отказ российским журналистам во въезде в страну именно невозможностью подтвердить цель визита.