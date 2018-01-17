Журналистку Ираду Зейналову не пустили в Молдавию, заявили пограничники

КИШИНЕВ, 17 янв – РИА Новости. Журналистке телеканала НТВ Ираде Зейналовой не разрешили въехать в Молдавию. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе пограничной полиции республики.

Сообщается, что журналист не смогла подтвердить цель визита в республику.

"Она прилетела на самолете рейсом Стамбул-Кишинев. На контроле женщина заявила, что у нее запланированы встречи с официальными лицами, но не смогла подтвердить это документально", — отметили пограничники.

Уточняется, что речь не идет о депортации или запрете на въезд.

Собеседник агентства добавил, что Зейналову отправили в Россию ближайшим рейсом Кишинев-Москва.

Ранее власти Молдавии неоднократно запрещали въезд российским журналистам. В частности, корреспонденту РИА Новости Тимуру Хурсандову, представителям телеканалов НТВ, РЕН ТВ, Life News и других СМИ.

Погранслужбы Молдавии и Украины обычно обосновывают отказ российским журналистам во въезде в страну именно невозможностью подтвердить цель визита.