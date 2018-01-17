Силовики семь раз за сути нарушили режим тишины в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.
В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что силовики выпустили более 30 мин по территории ДНР.
"Донецкое направление минометы 82 мм – девять мин. Мариупольское направление минометы 120 мм – 17 мин, 82 мм – шесть мин", — сказал представитель СЦКК.
Кроме того в СЦКК отметили, что кроме минометов силовики применяли крупнокалиберное стрелковое вооружение и бронетехнику.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 46 единиц", — сказал представитель ведомства.