Силовики семь раз за сути нарушили режим тишины в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (118)

ДОНЕЦК, 17 янв — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы шести населенных пунктов республики. Противник применял минометы, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие. Информация о жертвах и разрушениях уточняется", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что силовики выпустили более 30 мин по территории ДНР.

"Донецкое направление минометы 82 мм – девять мин. Мариупольское направление минометы 120 мм – 17 мин, 82 мм – шесть мин", — сказал представитель СЦКК.

Кроме того в СЦКК отметили, что кроме минометов силовики применяли крупнокалиберное стрелковое вооружение и бронетехнику.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 46 единиц", — сказал представитель ведомства.