Социологи узнали мнение россиян о признании США Иерусалима столицей Израиля

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Более 25% россиян считают Тель-Авив столицей Израиля, показал опрос ВЦИОМ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.

"На вопрос без подсказок, какой город является столицей Государства Израиль, 26% россиян называют Тель-Авив, 17% — Иерусалим", — говорится в опросе. Однако у 54% опрошенных он вызвал затруднения.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

Также, согласно опросу, большинство россиян — 61% спокойно относится к Израилю, у 16% он вызывает симпатию, у 2% он вызывает неприязнь.

По мнению 26% опрошенных, Россия не должна вмешиваться в конфликт, возникающий на фоне того, что США признали Иерусалим столицей Израиля, 21% призывает выступить за Тель-Авив, а 11% — за Иерусалим. Еще 36% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10-11 января, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров объемом 2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.