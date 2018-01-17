Социологи узнали мнение россиян о признании США Иерусалима столицей Израиля

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Более 25% россиян считают Тель-Авив столицей Израиля, показал опрос ВЦИОМ, имеющийся в распоряжении РИА Новости.
В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.
Также, согласно опросу, большинство россиян — 61% спокойно относится к Израилю, у 16% он вызывает симпатию, у 2% он вызывает неприязнь.
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 10-11 января, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке номеров объемом 2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.