СМИ: начались переговоры об участии спортсменов из КНДР в Олимпиаде

ТОКИО, 17 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Делегации Южной Кореи и КНДР начали переговоры, в ходе которых планируется обсудить возможность и детали участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, сообщила телекомпания NHK.

В ходе переговоров в среду стороны обсудят размеры спортивной делегации и группы поддержки, а также способы их въезда в Южную Корею и возможность выступления единой командой от двух стран.

Переговоры проходят в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Делегацию со стороны Южной Кореи возглавляет заместитель министра по делам национального объединения Чхон Хэ Сон, а с северокорейской – заместитель председателя комитета по мирному объединению родины Чон Чжон Су.

Принципиальная договоренность об участии КНДР в Олимпиаде была достигнута 9 января. Кроме спортсменов Олимпиаду посетят болельщики, журналисты и артисты. В понедельник была достигнута договоренность о поездке на Олимпиаду 140 артистов музыкального коллектива "Самчжиён", в составе которого 80 музыкантов и 60 исполнителей песен и танцев.