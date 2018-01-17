ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что настал момент истины, чтобы понять, кто способствует урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, а кто наоборот подрывает и нагнетает обстановку, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.

Китайский министр отметил, что на Корейском полуострове наблюдается редкий случай разрядки напряженности, которым всем должны дорожить. Однако, по словам Ван И, опыт свидетельствует о том, что "каждый раз, когда на Корейском полуострове ситуация начинает смягчаться, всегда появляются помехи, и даже те, кто преднамеренно пытается помешать".

"Сейчас настал момент проверки искренности всех сторон. Международное сообщество должно посмотреть на то, кто на самом деле способствует урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова, а кто подрывает и вновь нагнетает обстановку", — заявил Ван И.

Он также добавил, что смягчение обстановки стало результатом общих усилий всех сторон, особо активную роль в этом сыграли северокорейская и южнокорейская стороны.

На прошлой неделе между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна. Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в ОИ-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Ранее в понедельник Сеул и Пхеньян согласились провести очередные рабочие переговоры по участию спортсменов из КНДР в Олимпиаде 17 января.