МЕХИКО, 17 янв – РИА Новости. Министерство финансов США выпустило предупреждение для граждан страны, желающих инвестировать в новую криптовалюту Венесуэлы "петро".

По сообщению портала Nacional , инвестиции в "петро" США могут расценить как нарушение санкций, наложенных на южноамериканское государство в виде его кредитования.

Недавно президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале эмиссии первых 100 миллионов новой национальной криптовалюты "петро". По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду Венесуэлы. Тогда же он заявил, что поддержкой новой криптовалюте будут имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов.

Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования. Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости создаваемой криптовалюты.

В начале ноября 2017 года США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. В частности, в списке оказались министры образования и культуры, министр при президенте, а также посол Венесуэлы в Италии. Все они включены в список санкций за "подрыв выборного процесса, цензуру в СМИ и коррупцию", говорилось в заявлении министерства финансов США. До этого в августе президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.