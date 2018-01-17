Тиллерсон назвал условие ужесточения санкций ООН против КНДР

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. США готовы будут представить предложения по ужесточению санкций против КНДР, если страна предпримет новые провокации, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Наши дипломаты в Нью-Йорке (в ООН — ред.) продолжат выступать за более жесткие санкции против КНДР, если будут последующие провокации. Цель кампании по оказанию максимального давления была и остается в том, чтобы сподвигнуть Северную Корею на значимые переговоры по денуклеаризации", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи в Ванкувере по проблеме КНДР.

По его словам, дипломатические усилия США всегда поддерживались "сильным и решительным военным вариантом (действий — ред.)".

Трансляция пресс-конференции велась на сайте госдепартамента.