Участники встречи по КНДР выразили надежду на мирные Олимпийские игры

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Участники состоявшейся в Ванкувере встречи по КНДР рассчитывают на проведение мирных и успешных Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхенчхан, заявила во вторник глава МИД Канады Христя Фриланд.

"Мы рассчитываем на мирные и успешные Олимпийские и Паралимпийские игры. Мы удовлетворены тем, что КНДР будет участвовать в них", — сказала Фриланд на итоговой пресс-конференции, которую транслировал сайт госдепартамента США.

На прошлой неделе между КНДР и Южной Кореей впервые с 2015 года состоялись переговоры высокопоставленных чиновников — председателя комитета по мирному объединению КНДР Ли Сон Гвона и министра по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюна. Стороны договорились об участии северокорейских спортсменов в ОИ-2018, которые пройдут с 9 по 25 февраля. Ранее в понедельник Сеул и Пхеньян согласились провести очередные рабочие переговоры по участию спортсменов из КНДР в Олимпиаде 17 января.