Экс-президент Эквадора вышел из правящей партии

МЕХИКО, 17 янв – РИА Новости. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа во вторник написал заявление о выходе из правящей партии "Альянс ПАИС".

"Они могут оставаться с названием, со зданиями, с кассой "Альянса ПАИС", но убеждения, народ, революция и будущее — с нами!", — написал в своем микроблоге в Twitter Корреа.

В 2006 году именно Корреа основал "Альянс ПАИС" и был ее бессменным лидером до последнего времени. Кандидат именно от этой партии Ленин Морено, прикованный к инвалидному креслу, при поддержке Корреа выиграл выборы в начале 2017 года и занял пост главы государства, однако затем резко разошелся с бывшим президентом.

Бывшая глава парламента страны Габриэла Риваденейра заявила агентству Франс Пресс, что Корреа теперь может возглавить новую политическую силу.

Морено, ставший кандидатом на прошлых выборах от "Альянс ПАИС", долгое время был соратником Корреа, находившегося у власти с 2007 года. С 2007 по 2013 годы Морено занимал пост вице-президента страны. Работать на этой должности 64-летнему Морено не помешало даже инвалидное кресло, к которому он оказался прикован с 1998 года, когда получил травму в результате попытки ограбления. Он первый человек с ограниченными возможностями на посту главы Эквадора.