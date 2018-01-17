США с союзниками обсудили усиление давления на КНДР

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. США и союзники обсудили пути усиления давления на КНДР при помощи уже действующих санкций, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Сегодня мы обсудили пути по дальнейшему усилению давления на Северную Корею через более эффективное выполнение санкций и их соблюдение… Мы согласны, что полное выполнение санкций странами-членами ООН, особенно Россией и Китаем, необходимо для их (санкций — ред.) выполнения", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи в Ванкувере по проблеме КНДР.

Трансляция пресс-конференции ведется на сайте госдепартамента.