ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. КНДР спровоцирует военный вариант, если не приступит к переговорам, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Тиллерсона спросили после министерской встречи по КНДР в Ванкувере, стоит ли американцам опасаться войны с КНДР.

"Мы все должны трезво и ясно смотреть на нынешнюю ситуацию. Северная Корея продолжила добиваться существенного прогресса в ядерном оружии в смертоносной силе этого оружия, как это показали последние термоядерные испытания и постоянный прогресс баллистических ракет. Мы должны признать, что эта угроза растет и что если Северная Корея не выберет путь общения, дискуссий и переговоров, то они сами спровоцируют (военный — ред.) вариант", — сказал госсекретарь США.

В то же время Тиллерсон отказался ответить на вопрос журналистов о возможности ограниченного военного удара по КНДР. "Я не буду комментировать вопросы, относительно которых еще не принято решение", — сказал госсекретарь.

В ряде американских СМИ со ссылкой на военные источники обсуждалась возможность ограниченного удара неядерными средствами по КНДР. Утверждалось, что военные США надеются на позитивный исход подобного удара, несмотря на доказанное наличие у Северной Кореи ядерного оружия.

По итогам прошедшей в Ванкувере конференции 20 представленных на ней стран договорились добиваться выполнения Северной Кореей наложенного ООН санкционного режима.

Ранее ООН в очередной раз ужесточила санкции в отношении Пхеньяна на фоне продолжающихся в этой стране ракетных и ядерных испытаний. В попытке решить северокорейскую проблему Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.