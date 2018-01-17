Венгрия не обращалась за разрешением на реэкспорт 23 самолетов МиГ-29

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Будапешт пока не обращался за разрешением на реэкспорт 23 истребителей МиГ-29, сообщил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.
Как отмечает издание, заявку на участие в аукционе заинтересованные стороны должны были подать с 14 по 16 ноября, а итоговая сделка должна получить одобрение России.
"Венгры выставили 23 МиГ-29 на аукцион. Мы пока не согласовали вопрос реэкспорта этих самолетов из-за отсутствия официального обращения венгерской стороны. Есть обращения частных фирм, однако конечных пользователей они не указывают", — сказал Пунчук.