Постпред Израиля обвинил ООН в "неправильном" использовании гумпомощи

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон обвинил Ближневосточное агентство ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР) в использовании международной гуманитарной помощи "в неправильных целях" и приветствовал решение США удержать 65 миллионов долларов помощи для этой организации.

Ранее сообщалось, что США выделят БАПОР 60 миллионов долларов помощи, удержав при этом 65 миллионов долларов.

"БАПОР вновь доказало, что является агентством, которое использует гуманитарную помощь международного сообщества в неправильных целях и поддерживает антиизраильскую пропаганду, сохраняет тяжелое положение палестинских беженцев и поощряет ненависть", — цитирует газета Times of Israel заявление Данона.

По словам израильского постпреда, в течение последнего года представители БАПОР стали руководителями движения ХАМАС, а под инфраструктурой этой организации были созданы подземные туннели, поэтому пришло время изменить ситуацию.

"Только за последний год чиновники БАПОР были избраны в руководители ХАМАС в секторе Газа, школы БАПОР отрицали существование Израиля, а туннели террористов создавались под зданиями БАПОР. Пришло время покончить с этой нелепицей и направить гуманитарную помощь на ее истинные цели — на благосостояние беженцев", — заключил Данон.

Правительство США ранее заморозило выплату БАПОР 125 миллионов долларов финансовой помощи. До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем, и поставил в этой связи под вопрос выделение ей "сотен миллионов долларов в год".

В свою очередь, исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал исламские государства обеспечить финансирование ее структур после угроз США прекратить помощь палестинцам. В ООП добавили, что средства необходимы в свете угроз США лишить финансирования Ближневосточное агентство ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР).