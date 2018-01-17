Постпред Израиля обвинил ООН в "неправильном" использовании гумпомощи

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон обвинил Ближневосточное агентство ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР) в использовании международной гуманитарной помощи "в неправильных целях" и приветствовал решение США удержать 65 миллионов долларов помощи для этой организации.
"БАПОР вновь доказало, что является агентством, которое использует гуманитарную помощь международного сообщества в неправильных целях и поддерживает антиизраильскую пропаганду, сохраняет тяжелое положение палестинских беженцев и поощряет ненависть", — цитирует газета Times of Israel заявление Данона.
По словам израильского постпреда, в течение последнего года представители БАПОР стали руководителями движения ХАМАС, а под инфраструктурой этой организации были созданы подземные туннели, поэтому пришло время изменить ситуацию.
"Только за последний год чиновники БАПОР были избраны в руководители ХАМАС в секторе Газа, школы БАПОР отрицали существование Израиля, а туннели террористов создавались под зданиями БАПОР. Пришло время покончить с этой нелепицей и направить гуманитарную помощь на ее истинные цели — на благосостояние беженцев", — заключил Данон.
В свою очередь, исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал исламские государства обеспечить финансирование ее структур после угроз США прекратить помощь палестинцам. В ООП добавили, что средства необходимы в свете угроз США лишить финансирования Ближневосточное агентство ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР).