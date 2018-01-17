США выделят средства на поддержку прав человека в КНДР

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений госдепа США во вторник объявило тендер для организаций, заинтересованных в проектах по поддержке прав человека и свободного потока информации на территории КНДР, всего предполагается выделить около 1,5 миллиона долларов.

"Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений госдепартамента США объявляет открытым тендер для организаций, заинтересованных в подаче заявок на проекты, которые поддерживают политику, нацеленную на продвижение прав человека, усиление прозрачности и свободного потока информации в и из КНДР", — говорится в опубликованном заявлении бюро.

Отмечается, что в общей сложности на эти цели США готовы выделить около 1,5 миллиона долларов. На "стимулирование свободного потока информации в КНДР" предполагается выделить около одного миллиона долларов, а оставшиеся 500 тысяч долларов будут направлены "на продвижение прав человека и прозрачности".

В рамках будущих проектов предполагается организовать "доступ жителей КНДР к независимой информации, которая представляет разные точки зрения", а также "усилить международное давление на правительство КНДР соблюдать взятые на себя обязательства по обеспечению прав человека".