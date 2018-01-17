В Косово исключили участие Сербии в убийстве политика Ивановича

БЕЛГРАД, 17 янв — РИА Новости. Власти Косово не получали какого-либо запроса из Белграда на участие в расследовании убийства политика Оливера Ивановича, но ни в коем случае не намерены привлекать к этому делу следователей из Сербии, заявил министр юстиции Косово Абелард Тахири.

Бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит во вторник утром в городе Косовска-Митровица. Президент Сербии Александр Вучич назвал произошедшее терактом и потребовал участия сербских правоохранителей в расследовании преступления.

"До сих пор косовские органы власти не получали каких-либо запросов ни от сербского правительства, ни от кого-либо еще в связи с участием в расследовании убийства Оливера Ивановича", — заявил Тахири приштинской газете Express.

Министр отметил, что приветствуется любая информация от косовских граждан, которая может способствовать раскрытию преступления, но участие Белграда в расследовании неприемлемо.

"Это дело только институтов Косово", — отметил Тахири.

Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран Евросоюза провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Сербия не признает косовский суверенитет, но фактически потеряла возможность контролировать территорию своей автономии в 1999 году после бомбардировок НАТО.