Турция временно сняла ограничения на посещение страны для граждан Грузии

ТБИЛИСИ, 17 янв – РИА Новости. Министры внутренних дел Грузии Георгий Гахария и его турецкий коллега Сулейман Сойлу в ходе телефонного разговора во вторник договорились о приостановлении ограничений на посещение турецкой территории для граждан Грузии, сообщает МВД Грузии.
По данным министерства, стороны также обсудили запланированный в начале года визит в Грузию турецкого министра внутренних дел, в рамках которого будут рассмотрены вопросы сотрудничества, в том числе вопросы пересечения границы.
Недавно турецкие власти задействовали регуляции, согласно которым переход через границу будет считаться как один день пребывания в Турции, тогда как раньше отсчет пребывания в Турции начинался после полных суток после пересечения границы. Также для того, чтобы продлить свое законное нахождение в Турции, иностранцам, по истечении 90 дней из 180, будет необходимо получить вид на жительство.
Во вторник около турецко-грузинской границы граждане Грузии провели шумную акцию протеста с требованием к турецким властям допустить для грузин исключение.