Турция временно сняла ограничения на посещение страны для граждан Грузии

ТБИЛИСИ, 17 янв – РИА Новости. Министры внутренних дел Грузии Георгий Гахария и его турецкий коллега Сулейман Сойлу в ходе телефонного разговора во вторник договорились о приостановлении ограничений на посещение турецкой территории для граждан Грузии, сообщает МВД Грузии.

"Стороны договорились, что соответствующие ведомства двух стран продолжат консультации в связи с задействованными с 1 января 2018 года регуляциями о пересечении государственной границы Турции, до завершения которых эти регуляции не будут распространяться на граждан Грузии", — уточняется в заявлении.

По данным министерства, стороны также обсудили запланированный в начале года визит в Грузию турецкого министра внутренних дел, в рамках которого будут рассмотрены вопросы сотрудничества, в том числе вопросы пересечения границы.

Недавно турецкие власти задействовали регуляции, согласно которым переход через границу будет считаться как один день пребывания в Турции, тогда как раньше отсчет пребывания в Турции начинался после полных суток после пересечения границы. Также для того, чтобы продлить свое законное нахождение в Турции, иностранцам, по истечении 90 дней из 180, будет необходимо получить вид на жительство.

Во вторник около турецко-грузинской границы граждане Грузии провели шумную акцию протеста с требованием к турецким властям допустить для грузин исключение.