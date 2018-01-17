Президент Грузии заявил, что не планирует помиловать Саакашвили

ТБИЛИСИ, 17 янв – РИА Новости. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не планирует помилование экс-главы государства Михаила Саакашвили, который заочно осужден на родине.

"По какой логике я должен помиловать Саакашвили? Прокуратура не может определиться, как предъявить обвинение, как сформировать расследование, судья не может определиться с границей незаконного использования статьи о помиловании. И что, президент Грузии должен помиловать и тем самым исправить их ошибки? Помилование — это не исправление судебной ошибки, это когда учитываешь другого человека, это акт жалости к другому человеку, и я, стоя перед такой реальностью, могу ли проявить эмоцию в отношение Саакашвили?" — заявил Маргвелашвили в интервью телекомпании "Рустави 2".

По словам президента, Саакашвили обосновал систему, которая работает по сей день, и новые власти не смогли ее разрушить, следовательно, прокуратура и суд "действуют по старым традициям".

Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением". Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности.

После этого политики в Киеве заговорили о возможности экстрадиции Саакашвили. Вскоре после приговора суда Маргвелашвили выступил с критикой в адрес прокуратуры, отметив, что уголовное преследование Саакашвили происходит "на основании конституционной статьи" и тем самым "наносит удар по международному имиджу страны".