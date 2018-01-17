Президент Грузии заявил, что не планирует помиловать Саакашвили

ТБИЛИСИ, 17 янв – РИА Новости. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не планирует помилование экс-главы государства Михаила Саакашвили, который заочно осужден на родине.
По словам президента, Саакашвили обосновал систему, которая работает по сей день, и новые власти не смогли ее разрушить, следовательно, прокуратура и суд "действуют по старым традициям".
Ранее суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением". Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности.
После этого политики в Киеве заговорили о возможности экстрадиции Саакашвили. Вскоре после приговора суда Маргвелашвили выступил с критикой в адрес прокуратуры, отметив, что уголовное преследование Саакашвили происходит "на основании конституционной статьи" и тем самым "наносит удар по международному имиджу страны".