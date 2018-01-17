В Сербии люди идут в храмы в память об убитом в Косово политике

БЕЛГРАД, 17 янв – РИА Новости. Граждане Сербии массово собираются перед православными храмами в Белграде, чтобы почтить память убитого во вторник в Косово влиятельного сербского политика Оливера Ивановича, передает корреспондент РИА Новости.
Агентство Танюг сообщает, что перед церковью Успения Пресвятой Богородицы во втором по величине городе страны Нови-Сад граждане собрались по призыву в социальных сетях "Нас все-таки больше". Так звучал слоган партии Ивановича "Свобода, демократия и правосудие" на муниципальных выборах осенью прошедшего года в Косово.
Утром во вторник бывший заместитель министра по делам Косово и Метохии в правительстве Сербии и один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит в городе Косовска-Митровица. Иванович в последнее время возглавлял политическое движение "Свобода, демократия и правосудие".