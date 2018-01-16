Мексика ратифицировала проект договора о запрете ядерного оружия

МЕХИКО, 16 ноя – РИА Новости. Правительство Мексики ратифицировало во вторник перед ООН проект договора о запрещении ядерного оружия, говорится в сообщении МИД страны.

"Мексика стала четвертой страной, ратифицировавшей договор, который подписан уже 56 государствами, подтверждая тем самым лидерство нашей страны в деле продвижения запрета на ядерное оружие", – отмечается в тексте коммюнике.

Договор о запрете ядерного оружия был принят 7 июля 2017 года по итогам нескольких недель переговоров. В выработке договора не участвовали ядерные державы, включая пятерку постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция). Документ открылся к подписанию 20 сентября в ООН.

Государства-участники договора обязуются не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать иным образом, не иметь во владении и не накапливать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства. Кроме того, эти страны берут на себя обязательства не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно.