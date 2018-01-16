Пучдемона выдвинут на пост главы женералитета Каталонии

МАДРИД, 16 янв – РИА Новости. "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии", две крупнейшие парламентские группы, выступающие за независимость автономного сообщества, пришли к соглашению о выдвижении Карлеса Пучдемона на пост главы женералитета.
Кроме того, они пришли к выводу, что пять депутатов, находящихся в Брюсселе, не могут передавать свои голоса другим народным избранникам для голосования. Что касается трех депутатов, которые находятся в тюрьме, то юристы возложили принятие окончательного решения о возможности передачи их голосов другим представителям на временный президиум парламента (будет действовать до формирования постоянного президиума).
Против утверждения Пучдемона по видеосвязи выступили и юристы испанского правительства, а власти страны заявили, что если это произойдет, то они обратятся в Конституционный суд.
Несмотря на это, "Левые республиканцы" и "Вместе за Каталонию" заявили, что выдвинут кандидатуру Пучдемона.
Кроме того, партии заявили, что поддержат кандидатуру депутата от "Левых республиканцев Каталонии", мэра города Саррья-де-Тер (провинция Жирона) Роже Торрента на пост председателя каталонского парламента.
Первого октября в Каталонии прошел так называемый референдум о независимости, который не признало испанское правительство и Конституционный суд страны. Основываясь на результатах этого референдума, каталонский парламент, где абсолютное большинство было у партий, поддерживающих отделение от Испании, 27 октября провозгласил независимость.
Несмотря на то, что первое место на выборах заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135. Первое заседание каталонского парламента в новом составе пройдет 17 января.