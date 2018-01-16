США выделят $60 миллионов на поддержку палестинских беженцев

ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. США выделят 60 миллионов долларов Ближневосточному агентству ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР), сообщил РИА Новости представитель Госдепа.

При этом США удержат 65 миллионов долларов помощи.

"Сегодня Соединенные Штаты направили письмо в Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), обязавшись предоставить добровольный взнос в размере 60 миллионов долларов США", — отметил американский дипломат.

В Госдепе пояснили, что эта помощь предоставляется для поддержки школ и служб здравоохранения.

"Без средств, которые мы предоставляем сегодня, операции БАПОР подверглись бы риску исчерпать свои средства и оказаться свернутыми. Средства, предоставленные Соединенными Штатами, помешают тому, что это произойдет в ближайшем будущем", — сообщили в Госдепе.

Ранее Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал исламские государства обеспечить финансирование ее структур после угроз США прекратить помощь палестинцам.

В ООП добавили, что средства необходимы в свете угроз США лишить финансирования Ближневосточное агентство ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (БАПОР). Правительство США ранее заморозило выплату БАПОР 125 миллионов долларов финансовой помощи. Ранее президент США Дональд Трамп написал, что Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем, и поставил в этой связи под вопрос выделение ей "сотен миллионов долларов в год".