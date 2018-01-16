ПАРИЖ, 16 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция не может требовать от России выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций, однако не имеет полномочий запретить гражданам страны выдвигать такие требования, сообщили РИА Новости в министерстве экономики Франции.
Суть требований
Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году глава Советского правительства Владимир Ленин принял решение об отказе от дореволюционных финансовых обязательств. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.
В последние дни во французских СМИ появилась информация, что около 400 тысяч человек — членов французской Ассоциации держателей облигаций царских займов (Afiper) намерены потребовать выплат по облигациям, которые приобретали еще их деды. Общая сумма выплат, согласно публикациям, лежит в диапазоне от 10 до 30 миллиардов евро, однако там же указано, что ожидать выплат не приходится, поскольку Россия уже выплатила Франции "более 330 миллионов евро".
Долги уплачены
Там пояснили, что в соответствии с договоренностью Россия выплатила Франции 400 миллионов долларов.
"Перепись, произведенная министерством финансов, позволила установить, что 315 219 держателей займов имели в своем владении около 9 миллионов ценных бумаг. Эти держатели получали выплаты", — отмечают во французском министерстве.
Согласно заявлению ведомства, на данный момент "межгосударственные споры устранены", и Франция воздерживается от любых требований к российской стороне по этому вопросу.
Вместе с тем заключенное между двумя странами соглашение не позволяет лишить "французских физических лиц, даже получивших компенсацию, права выставлять долговые требования".
"Государство, однако, не связано никакими обязательствами перед этими людьми в связи с заключенным соглашением (между Францией и Россией — ред.)", — подчеркивают в министерстве.