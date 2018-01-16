ПАРИЖ, 16 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция не может требовать от России выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций, однако не имеет полномочий запретить гражданам страны выдвигать такие требования, сообщили РИА Новости в министерстве экономики Франции.

Суть требований

В 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, обеспеченные золотом. В течение трех последующих десятилетий французские инвесторы вложили в проект 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро в современном эквиваленте).

Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году глава Советского правительства Владимир Ленин принял решение об отказе от дореволюционных финансовых обязательств. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.

В последние дни во французских СМИ появилась информация, что около 400 тысяч человек — членов французской Ассоциации держателей облигаций царских займов (Afiper) намерены потребовать выплат по облигациям, которые приобретали еще их деды. Общая сумма выплат, согласно публикациям, лежит в диапазоне от 10 до 30 миллиардов евро, однако там же указано, что ожидать выплат не приходится, поскольку Россия уже выплатила Франции "более 330 миллионов евро".

Долги уплачены

"Межгосударственные споры между Французской Республикой и Российской Федерацией по вопросу "русских займов" были ликвидированы подписанием 27 мая 1997 года соглашения между двумя странами, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами", — напомнили в министерстве экономики Франции.

Там пояснили, что в соответствии с договоренностью Россия выплатила Франции 400 миллионов долларов.

"Перепись, произведенная министерством финансов, позволила установить, что 315 219 держателей займов имели в своем владении около 9 миллионов ценных бумаг. Эти держатели получали выплаты", — отмечают во французском министерстве.

Согласно заявлению ведомства, на данный момент "межгосударственные споры устранены", и Франция воздерживается от любых требований к российской стороне по этому вопросу.

Вместе с тем заключенное между двумя странами соглашение не позволяет лишить "французских физических лиц, даже получивших компенсацию, права выставлять долговые требования".

"Государство, однако, не связано никакими обязательствами перед этими людьми в связи с заключенным соглашением (между Францией и Россией — ред.)", — подчеркивают в министерстве.