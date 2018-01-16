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В мире

Минэконом Франции: Париж не может требовать от Москвы вернуть царские долги

23:0616.01.2018
(обновлено: 00:23 17.01.2018)
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© РИА Новости / Александр Юрьев
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ПАРИЖ, 16 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция не может требовать от России выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций, однако не имеет полномочий запретить гражданам страны выдвигать такие требования, сообщили РИА Новости в министерстве экономики Франции.

Суть требований

Московская центральная фондовая биржа. Ценные бумаги
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Не царское дело: почему французы не смогут выбить из России старые долги
В 1867 году царские железнодорожные компании начали выпускать государственные облигации, обеспеченные золотом. В течение трех последующих десятилетий французские инвесторы вложили в проект 15 миллиардов франков (53 миллиарда евро в современном эквиваленте).

Часть вкладчиков получили прибыль, а остальные остались ни с чем, так как в 1918 году глава Советского правительства Владимир Ленин принял решение об отказе от дореволюционных финансовых обязательств. В 1997 году Москва заключила с Парижем договор, в котором говорилось, что Россия полностью рассчиталась с долгами империи.

В последние дни во французских СМИ появилась информация, что около 400 тысяч человек — членов французской Ассоциации держателей облигаций царских займов (Afiper) намерены потребовать выплат по облигациям, которые приобретали еще их деды. Общая сумма выплат, согласно публикациям, лежит в диапазоне от 10 до 30 миллиардов евро, однако там же указано, что ожидать выплат не приходится, поскольку Россия уже выплатила Франции "более 330 миллионов евро".

Долги уплачены

Банкноты европейской валюты
© Fotolia / nupsik284
Политолог рассказал, почему во Франции обострили тему царских долгов России
"Межгосударственные споры между Французской Республикой и Российской Федерацией по вопросу "русских займов" были ликвидированы подписанием 27 мая 1997 года соглашения между двумя странами, по которому Франция и Россия взаимно отказываются от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года, а также воздерживаются от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами", — напомнили в министерстве экономики Франции.

Там пояснили, что в соответствии с договоренностью Россия выплатила Франции 400 миллионов долларов.

"Перепись, произведенная министерством финансов, позволила установить, что 315 219 держателей займов имели в своем владении около 9 миллионов ценных бумаг. Эти держатели получали выплаты", — отмечают во французском министерстве.

Согласно заявлению ведомства, на данный момент "межгосударственные споры устранены", и Франция воздерживается от любых требований к российской стороне по этому вопросу.

Вместе с тем заключенное между двумя странами соглашение не позволяет лишить "французских физических лиц, даже получивших компенсацию, права выставлять долговые требования".

"Государство, однако, не связано никакими обязательствами перед этими людьми в связи с заключенным соглашением (между Францией и Россией — ред.)", — подчеркивают в министерстве.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
ivstlngrd
Потребовавшие от нас выплат должны представить родословную до начала 19 века. И если их предки участвовали в войне 1812 года и Крымской войне, то потребовать от них компенсации в тех же суммах.
23:19
16.01.2018
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Юрий Леонов
По всем долгам займов произведённых до 9 мая 1945-го года вопрос
закрыт соглашением от 1997-го года. У наследников могут быть
претензии только к Франции. Это их внутренние дела, - мы не вмешиваемся. России это ничем абсолютно не грозит. Пустой трёп.
23:32
16.01.2018
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