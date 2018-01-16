Порошенко обвинил Россию в намерении уничтожить украинское государство‍

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко пожаловался иностранным дипломатам, что Россия якобы хочет вернуть Украину в свою так называемую "сферу влияния", и доверять Москве нельзя.

"Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина. Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое", — заявил Порошенко во вторник на выступлении в рамках ежегодного приема руководителей дипломатических представительств. Выступление транслировал телеканал "112 Украина".

По его мнению, надо брать уроки из истории, которые говорят, что "агрессору" нельзя верить и нельзя его "умиротворять".

"Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя не маскировал бы – царский, коммунистический или псевдо-демократический", — заявил президент.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не причастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, определение украинской стороной России как "страны-агрессора" противоречит реальному положению дел на юго-востоке Украины, где РФ не является стороной конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что заявления о присутствии военных РФ в Донбассе бездоказательны — никто до сих пор не может предъявить конкретных фактов, несмотря на неоднократные обвинения.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.