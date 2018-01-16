Пентагон не знает, как КНДР отреагировала на ложную тревогу на Гавайях

ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Пентагон не знает, как КНДР отреагировала на ложное ракетное предупреждение на Гавайях, заявил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

Журналисты спросили Мэттиса, видели ли в Пентагоне какую-либо реакцию Пхеньяна на ложную тревогу и не поднимала ли КНДР этот вопрос на проходящих северокорейских консультациях.

"Я ни о чем таком не знаю", — ответил Мэттис.

На вопрос о том, участвует ли Пентагон в расследовании ложного сообщения, Мэттис ответил, что это дело властей штата. Аналогичный ответ на этот вопрос дала во вторник министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

В субботу на Гавайях было распространено сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета. Людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование ВС США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.

Как сообщил губернатор американского штата Гавайи Дэвид Айдж, ложное предупреждение стало результатом ошибки одного из сотрудников ответственных служб, который нажал не на ту кнопку. Айдж пообещал, что отныне за отправкой таких сообщений будут следить как минимум два человека, а не один. Власти США начали расследование.